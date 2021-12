La situazione tra Alex Belli e Soleil Sorge è ancora confusa anche se l’italo americana pare avere un quadro della situazione più chiaro rispetto al suo amico speciale e, proprio per questo, ha rivelato il suo pensiero a Biagio D’Anelli.

“Non c’è quel tipo di interesse da parte mia minimamente, la persona che voglio è fuori di qui”, svela Soleil con decisione. La Stasy prosegue raccontando a Biagio che, nonostante il suo rapporto con Carlo sia iniziato da poco, tra loro c’è qualcosa di veramente speciale:

Se è la persona che fa per me ci sarà di sicuro perché sopra anche riconoscere il mio intento e le mie intenzioni.

Secondo Biagio, a questo punto, chi dovrebbe fare chiarezza è proprio Alex. La Sorge però, puntando sull’amicizia, ci tiene a fare delle precisazioni:

Abbiamo un rapporto umano che va oltre, non è in considerazione il dover rinunciare alla nostra amicizia per il matrimonio o al matrimonio per la nostra amicizia.