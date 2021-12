Soleil Sorge è particolarmente confusa in questi giorni. Nonostante sembri avere le idee chiare sul suo futuro fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip (parlando di Carlo Domingo), di notte cerca ancora il suo amico speciale Alex Belli.

Ieri sera, parlando con Biagio D’Anelli, l’italo persiana ha messo in chiaro le cose svelando di volere al suo fianco Carlo Domingo (il fidanzato “misterioso”) e non Alex Belli.

A distanza di poche ore da queste precisazioni, ci sarebbe stato un nuovo avvicinamento con l’attore di Centovetrine, così come documentano i miei amici di Twitter.

Ecco il VIDEO “incriminato” dove, secondo alcuni utenti, al minuto 1.50 si sentirebbe chiaramente pure un “limone”.

Non c’è quel tipo di interesse da parte mia minimamente, la persona che voglio è fuori di qui. Se è la persona che fa per me ci sarà di sicuro perché sopra anche riconoscere il mio intento e le mie intenzioni.

Abbiamo un rapporto umano che va oltre, non è in considerazione il dover rinunciare alla nostra amicizia per il matrimonio o al matrimonio per la nostra amicizia.

Quello che io ho con Alex con lui è uguale ma va oltre, oltre alla complicità c’è una sensazione che mi dà che ha buttato giù ogni paura e ogni blocco. Con Alex non ho questa cosa. Io credo di aver trovato in questa persona tutto quello di cui ho bisogno da parte di un uomo.