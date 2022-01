Carlo Domingo è stato “reclamato” dai giornalisti di Casa Chi che non credono nella sua esistenza. Lui è il potenziale fidanzato di Soleil Sorge che starebbe aspettando fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip l’italo americana.

“Carlo, esisti?”: il presunto fidanzato di Soleil sempre più distante

Carlo, tu che pare, ma non ci sono foto, fossi a Modica in Sicilia questa estate con Soleil, tu che sei stato nominato da sua mamma quando è andata a trovarla al Grande Fratello Vip, Carlo, tu che sei stato ribattezzato da tutti noi come Mark Caltagirone perché non appari e non esisti.

In questo modo ha esordito l’autore del GF Vip, aggiungendo:

Ma vedendo Soleil con Alex Belli… se fosse successo a me con la fidanzata dentro, la seconda fase sarebbe stata un verbale in questura probabilmente: Carlo, esisti o non esisti? Noi di Casa Chi ti aspettiamo. Le nostre porte sono aperte e se vuoi dirci se sei contento di vedere Soleil in questo triangolo e se la cosa ti fa piacere perché magari può diventare un quadrilatero, facci sapere.

Non è esatto affermare che non ci siano delle fotografie che ritraggono Carlo e Soleil in vacanza a Modica. Ed anzi, durante le prime battute del GF Vip, gli screen ricevuti da Deianira Marzano hanno abbondantemente fatto il giro della rete, eccoli a seguire: