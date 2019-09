Serie A su Sky o Dazn: diretta tv e streaming, le partite di oggi 1 settembre 2019

Prosegue la 2^ giornata di Campionato di Serie A iniziata ufficialmente lo scorso venerdì con i primi anticipi. Oggi, domenica 1 settembre, si chiuderanno tutte le partite in programma con un ampio calendario che vedrà come sempre coinvolti Dazn e Sky con le rispettive dirette streaming e tv. La seconda giornata di Serie A si è aperta con l’anticipo Bologna-Spal trasmesso da Sky lo scorso venerdì sera. Ieri è stata la volta di Milan-Brescia, esclusiva Dazn e di Juventus-Napoli, quest’ultima trasmessa da Sky. Ecco a seguire quali saranno le partite di oggi 1 settembre, con tutte le info per poterle seguire in diretta e le telecronache offerte da Sky. Ricordiamo che oltre ai match di Dazn, anche Sky offre ai propri abbonati la visione in diretta streaming tramite i propri servizi SkyGo e NowTv.

Serie A, 2^ giornata: orari e diretta domenica 1 settembre 2019

In questa domenica 1 settembre, ad aprire le danze sarà il match Lazio-Roma, trasmesso in diretta tv dalle ore 18 su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). Telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Luca Marchegiani; bordocampo Paolo Assogna, Angelo Mangiante e Matteo Petrucci.

Dalle ore 20.45, al via la lunga serata all’insegna dei match di Serie A con la Diretta Gol in onda su Sky Sport 251 (satellite e fibra). Si parte da Atalanta-Torino, secondo match del turno trasmesso da Dazn che trasmetterà in diretta streaming anche Udinese-Parma.

Ecco quali saranno tutte le altre partite della 2^ giornata di Campionato di Serie A in programma sui vari canali Sky con la relativa telecronaca.

Cagliari-Inter Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 255 (satellite e fibra). Telecronaca Riccardo Trevisani; commento Daniele Adani; bordocampo Andrea Paventi e Matteo Barzaghi. Diretta Gol Andrea Marinozzi.

Genoa-Fiorentina Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). Telecronaca Federico Zancan; commento Massimo Ambrosini; bordocampo Riccardo Re. Diretta Gol Dario Massara.

Lecce-Verona Sky Sport 254 (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 485 (digitale terrestre). Telecronaca Antonio Nucera; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Vanessa Leonardi. Diretta Gol Riccardo Gentile.

Sassuolo-Sampdoria Sky Sport 253 (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 484 (digitale terrestre). Telecronaca Davide Polizzi; commento Luca Pellegrini; bordocampo Massimiliano Nebuloni. Diretta Gol Luca Boschetto.

