Melaverde, puntata 25 agosto in replica: i servizi di Edoardo Raspelli e info streaming

Siamo giunti all’ultima puntata in replica della trasmissione Melaverde per questo mese di agosto e l’appuntamento anche questa domenica 25 agosto è fissato a pochi minuti prima di mezzogiorno su Canale 5. Il programma vedrà alla conduzione lo storico padrone di casa Edoardo Raspelli, grande assente nella prossima edizione dopo il suo contestato addio e le ultime dichiarazioni contro Mediaset. Nella prossima stagione sicuramente non ritroveremo neppure Gabriella Carlucci, nome legato a Melaverde ma che in merito ad un suo presunto ritorno ha già smentito tutto. Il viaggio che ci attende sarà come sempre all’insegna della tradizione, degli usi e dei costumi italiani, in luoghi spesso inesplorati dove potremo rispolverare antichi mestieri che resistono al tempo ed alla modernità. A seguire le anticipazioni e le informazioni per poter visionare anche in diretta streaming la puntata di Melaverde e poterla rivedere poi anche in replica.

Anticipazioni Melaverde 25 agosto 2019

Secondo le anticipazioni di Melaverde relative alla puntata di oggi e rese note da IlGiornaleWeb, in questa puntata Edoardo Raspelli sarà di nuovo al confine tra il Piemonte e la Francia, in provincia di Cuneo, nel cuore delle Alpi Marittime per parlare di acqua. Molte cime di questo territorio impervio superano i 3000 metri di quota e le valli sono strette e profonde, chiuse da ripidi versanti.

Tra le conche scavate dai ghiacciai ci sono innumerevoli laghi alpini da dove l’acqua scende a valle percorrendo ruscelli, cascate fino a tuffarsi nei torrenti del fondovalle. Qualche volta però quest’acqua leggera entra in profondità nelle viscere della montagna per poi ricomparire purissima e minerale in sorgenti d’alta quota. Melaverde porrà l’accento su quest’acqua e su un’azienda che nel 1996 ha iniziato ad imbottigliarla diventando in pochi anni, grazie alle tecnologie più avanzate e al rispetto per la natura, una delle più importanti al mondo, la Sant’Anna di Vinadio.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la nuova puntata di oggi 25 agosto 2019 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand.

