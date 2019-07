Clizia Incorvaia, la sua verità: “Sarcina e Scamarcio? Patto machista, tra me e Riccardo solo un bacio”

Clizia Incorvaia, ex moglie di Francesco Sarcina torna a parlare del presunto tradimento con Riccardo Scamarcio, (ex) migliore amico del suo ex, e lo fa in una intervista al Corriere della Sera, nella quale racconta la sua verità sull’intricato terzetto. “Riccardo Scamarcio dice che mi sono inventata tutto e che fra noi non c’è mai stato niente? Mi fa sorridere questa solidarietà maschile. E mi spiace che, mentre il mio ex marito Francesco Sarcina mi voglia far passare per la protagonista della Lettera Scarlatta, il signor Scamarcio mi voglia far passare per bugiarda”, ha commentato. L’influencer non avrebbe preso affatto bene l’indiscrezione trapelata da Oggi al quale una fonte anonima, amico di Scamarcio, avrebbe accusato Clizia di essersi inventata tutto.

Clizia Incorvaia e la sua verità sull’affaire Scamarcio-Sarcina

Ora Clizia Incorvaia, al Corriere ha spiegato di aver tentato di difendere soprattutto la figlia di quattro anni da tutto questo chiacchiericcio sterile. “La cresco coi valori di una famiglia matriarcale, fatta di donne forti, dove mia nonna manteneva tutti e veniva trattata come una regina. Però, adesso, devo per forza difendermi, devo essere la Clizia guerriera che non può farsi vittima sacrificale del maschilismo di uomini che si danno man forte fra loro. Mi sento come Scarlett Johansson in Match Point, quando finisce ammazzata”, dice.

Ma quindi, rivendica o no di essere stata con Scamarcio? “Io ero separata. Era dicembre e Francesco si stava facendo la sua vita. Ho incontrato Riccardo a casa sua, in amicizia, e c’è stato un bacio, di cui ci siamo pentiti subito dopo. Non siamo stati a letto insieme, ci siamo subito ritratti. Nessuno ha ossessionato l’altro, nessuno voleva stare con l’altro. È successo in un momento forse di fragilità, ci siamo riavuti subito, per me non ha contato nulla e per lui nemmeno”, ha raccontato.

Successivamente, per non rovinare l’amicizia tra il marito e l’attore è rimasta in silenzio ed ha deciso di dare a febbraio un’altra occasione alla sua relazione con il leader de Le Vibrazioni, senza mai raccontargli nulla rispetto al bacio, almeno per qualche mese. “Io e Francesco tornavamo dalle vacanze di Pasqua, eravamo stati in Puglia, anche da Scamarcio. Al ritorno, nel corso di un viaggio in auto di otto ore, Francesco mi ha messa sotto torchio, mi ha fatto un interrogatorio. Diceva che ero strana, che si sentiva che gli nascondevo qualcosa, che lui è uno Scorpione, che le cose le sogna, le capisce”. Quindi ha confessato tutto, messa alle strette.

Eppure secondo Scamarcio, o chi per lui, Clizia si sarebbe inventata tutto: “Io, per amore di mio marito, ho accolto i suoi amici e ho messo da parte i miei, i compagni di laurea della Cattolica di Milano. Quando loro due si chiudevano nello studio, portavo amorevoli aperitivi. Quando è successo l’incidente, ho cercato di proteggere tutti. Io so che ora il mio ex marito è una persona ferita che non voleva essere lasciato. Era un’anima rock che amava star fuori la notte e tornare a casa da Clizia a respirare aria di famiglia. Il nodo è che io non volevo stare con un uomo machista e che lui non sopporta di essere stato lasciato, e che l’amico, gli dà manforte. È la solita, brutta, storia di gettare melma su una donna che non deve aver diritto di essere felice”.

