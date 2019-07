Re Leone, Elisa e Laura Pausini: fan “tuonano” possibile frecciatina, le spiegazioni

Il doppiaggio del Re Leone, ha fatto “rumoreggiare” gli estimatori di Laura Pausini ed Elisa. Una frase scritta sui social dalla cantante romagnola ha indispettito non poco i sostenitori della collega friulana e ne deriva una diatriba sul web che ha portato la Toffoli a intervenire con un lungo post condiviso tramite Instagram. Tutto è nato quando una fan della Pausini le ha domandato se volesse doppiare un personaggio del live action.

Elisa-Laura Pausini: fan “rumoreggiano” per il Re Leone

Laura Pausini ha avuto modo di replicare al fan: “No anche se mi piace molto ma non ho potuto farlo per via di altri impegni che avevo. Ma lo farà Elisa ed è bellissima la sua voce io sono grande fan!”. Da questo è partita una lunga polemica: i più maliziosi hanno letto in queste parole, una frecciatina ad Elisa – chiamata a doppiare il personaggio di Nala – che sarebbe stata quindi, la seconda scelta della Disney.

Vista la particolare deriva presa dalla lite tra fazioni, Elisa ha deciso di calmare le acque scrivendo un lungo post sotto una foto che la vede mano nella mano sul palcoscenico proprio con Laura Pausini, in occasione del concerto del 2009 Amiche per l’Abruzzo.

Botta e risposta social tra Elisa e Laura Pausini

Elisa esordisce ringraziando tutti quelli che l’hanno difesa per evitare scontri: “Se fossi una seconda scelta non me ne vergognerei […] anche se fosse così e io fossi una seconda o una terza o una quarta o quinta scelta, non me ne vergognerei affatto e non penso debba essere un problema per nessuno! Quello che conta è l’opportunità meravigliosa di vivere un’esperienza straordinaria”.

Quindi passa a chiarire come con Laura Pausini non ci sia alcun attrito, anzi: “In quanto a me e a Laura non è bello che questa situazione crei odio tra i nostri fan, o tra i fan del film… mentre molti di voi scrivevano messaggi pieni di rancore io e Laura ci mandavamo messaggi dicendoci che ci vogliamo bene”. Pronta la replica di Laura: “Per questo e mille altri motivi sei una grande donna e amica. Come ci siamo dette già tra noi… ti voglio bene”.

