Francesco Monte, dopo Giulia Salemi notte bollente con un’altra? Il nuovo gossip

La storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi è finita. L’ex coppia, come ben sapete, non sta più insieme ma, per via di alcuni accordi lavorativi, dovrà continuare ad apparire fianco a fianco, sponsorizzando alcuni prodotti e facendo pubblicità su Instagram. Nelle ultime ore, Dagospia ha lanciato la nuova bomba di gossip che vedrebbe l’ex tronista di Uomini e Donne, già paciosamente consolato tra le braccia di un’altra ragazza.

Francesco Monte, dopo Giulia Salemi notte bollente con un’altra?

Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo, Francesco Monte sarebbe volato ad Ibiza passando una notte bollente in compagnia di Maria Jose, conosciuta sabato scorso al matrimonio di un amico comune. “Dandolo-flash! – dopo l’addio a Giulia Salemi Francesco Monte si consola a Ibiza con la bombastica modella Maria Jose – l’ex gieffino l’avrebbe abbordata sabato scorso alla festa di matrimonio di un amico: i due avrebbero passato una notte di fuoco…”.

Nonostante Dandolo abbia rivelato questa indiscrezione di gossip abbastanza croccante e frizzantina, le fan di Francesco Monte hanno aggiornato il popolo della rete. Loro infatti sostengono che Monte seguisse l’ipotetica nuova “preda” da alcuni mesi addietro. Ma non solo. Secondo le fanciulle in questione, i due non sarebbero mai stati ad Ibiza insieme.

Le fan smentiscono ma…

E mentre le fan smentiscono, Monte rimane in silenzio, così come Giulia Salemi. Dove sarà la verità? E’ pur vero, per onore di cronaca, che l’ex tronista ha sempre lottato con le unghie e con i denti per mettere in evidenza il suo stato di “santificazione” e questo, nella maggior parte dei casi, non convince mai. Per la serie: “Acqua cheta rompe i ponti”…

