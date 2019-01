Melaverde, puntata 27 gennaio: Ellen Hidding ed Edoardo Raspelli da Mantova e Parma, info streaming

Melaverde torna anche questa domenica, 27 gennaio su Canale 5, con una nuova puntata. Come sempre l’appuntamento inedito con i nuovi servizi sarà trasmesso sulla rete ammiraglia di casa Mediaset poco prima di mezzogiorno. Alla conduzione ritroveremo Ellen Hidding e il volto storico del programma, Edoardo Raspelli, pronti a tenerci compagnia con un viaggio ricchissimo di sorprese e con servizi all’insegna della storia e delle tradizioni locali. Il programma come sempre darà spazio alle tradizioni, le usanze e gli antichi mestieri che rischiano di perdersi. Quali saranno gli argomenti al centro della puntata di oggi 27 gennaio? Ecco di seguito le anticipazioni e le informazioni per poter visionare anche in diretta streaming la nuova puntata di Melaverde e poterla rivedere poi anche in replica.

Anticipazioni Melaverde, puntata 27 gennaio 2019

Questa settimana Melaverde ci porterà nel mondo degli snack. La Schiacciatina Mantovana non solo era fondamentale come intervallo durante il lavoro agricolo, ma era così buona che negli anni a venire è diventata una pratica merenda per tutti, alla quale è difficile dire di no. L’evoluzione di questo piccolo rettangolo di pasta croccante si lega alla famiglia che ha portato questo prodotto tradizionale prima in tutta Italia e poi in Europa come Made in Italy. Scopriremo insieme ad Ellen Hidding il loro moderno stabilimento ma in questa azienda la tradizione non si ferma solo alle schiacciatine, infatti vedremo come nascono anche la Sbrisolona Mantovana e le bruschette.

Anticipazioni Melaverde, puntata 27 gennaio 2019

Melaverde porterà Edoardo Raspelli in Provincia di Parma, sulle colline di Langhirano. Questa zona, che sorge su un altipiano è circondata da boschi, prati e torrenti. Qui la temperatura, la ventilazione, l’umidità sono perfette per stagionare il prosciutto crudo e, per questo motivo, Langhirano è la capitale del prosciutto di Parma. Dispersa sulle colline, c’è Riano una piccola frazione dove vivono solo 100 persone e dove viene prodotto il prosciutto crudo Ruliano, un crudo di altissima qualità.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la nuova puntata di oggi 27 gennaio 2019 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand.