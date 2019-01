Stasera in Tv, 18 gennaio 2019: il ritorno di Paola Perego con Superbrain, The Good Doctor, Chi vuol essere milionario

Stasera in Tv, cosa andrà in onda oggi? Scopriamo a seguire quali saranno i programmi in onda venerdì 18 gennaio 2019, in merito al prime time. Cominciamo da Rai1, dove andrà in onda dalle 21.20 la seconda puntata della nuova stagione di Superbrain – Le supermenti, il game condotto da Paola Perego basato su una gara in tre manche tra sei concorrenti superdotati con straordinarie capacità mentali, che saranno chiamati a superare prove d’abilità impossibili per l’uomo medio.

Stasera in TV, programmi Rai oggi 18 gennaio 2019

Su Rai2, a partire dalle ore 21.05 andrà in onda The Good Doctor, la serie in replica che vede protagonista Shaun Murphy, giovane chirurgo autistico con la Sindrome del Savant. Su Rai3 in onda il film Qualunquemente, ecco la trama: Cetto La Qualunque, imprenditore calabrese corrotto, depravato e ignorante che disprezza la natura, la democrazia e soprattutto le donne, torna in Italia dopo una lunga latitanza all’estero. E con lui rientra anche la sua nuova famiglia: una bella ragazza di colore e una bambina di cui non riesce a ricordare il nome.

Stasera in TV, programmi Mediaset oggi 19 gennaio 2019

Spazio adesso, per le proposte della serata di Mediaset. Su Rete 4 andrà in onda dalle 21.25 una nuova puntata di Quarto grado, il programma di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che farà il punto sui casi di cronaca del momento. Su Italia 1, invece, spazio al film Iron Man, ecco la trama: Tony Stark, un magnate playboy le cui industrie producono armamenti per il governo americano, viene ferito e catturato dai nemici degli USA durante un test sul campo in cui si stanno provando alcune nuove armi…

Scopriamo infine la proposta di Canale 5 per stasera, dalle ore 21.40. In onda la nuova puntata dello show di Gerry Scotti, Chi vuol essere milionario?, in cui anche stasera ciascun concorrente tenterà la difficile scalata al milione.

Le altre proposte

Sulle altre reti, ecco i programmi in prima serata: Propaganda Live su La7; Italia’s got talent su TV8 e I migliori fratelli di Crozza sul Nove.