Wendy Kay non ha dubbi: Alex Belli e Delia Duran avrebbero organizzato tutto ai danni di Soleil Sorge. La mamma della gieffina, ospite di Casa Chi, ha svelato anche che fine ha fatto Carlo Domingo, fidanzato ella figlia.

Questo show non va bene per l’emotività di Soleil! Spingere a tutti i costi come fosse una preda da fare innamorare… – ha continuato Wendy – Alex non è il suo tipo e lei non si innamorerebbe mai di lui, non è il suo tipo, menomale che è uscito.

Secondo la mamma di Soleil tra Alex e la figlia ci sarebbe solamente un sentimento di “protezione”:

Perché ci è rimasta male? Perché si è sentita presa in giro e non per un innamoramento, sicuramente. No, non credo che si sia innamorata. Non aspettava la mossa di lasciare la moglie per restare con lei. Soleil ci teneva all’amicizia e il rapporto umano con Alex.

Lui e sua moglie avevano programmato tutto il dramma e Soleil doveva essere criticata e tirata in ballo come rovina famiglia ed è alquanto ridicolo.

Come ha fatto a non accorgersi che lui aveva pianificato tutto? Avrà sospettato qualcosa ma poi si è fidata.