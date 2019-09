Andrea Damante: “Ho tradito Giulia De Lellis solo due volte, ogni volta che la vedo mi fa effetto…”

Andrea Damante ospite di Silvia Toffanin durante Verissimo, ha parlato dei tradimenti a Giulia De Lellis, confidando di averle fatto le corna “solo” due volte. Di seguito l’ex tronista di Uomini e Donne, ha “accusato” la sua ex fidanzata di romanzare certe cose, tipo per esempio la famosa dieta strettissima che avrebbe dovuto seguire quando stava con lui. Nonostante questo, il deejay ha svelato di avere rotto con lei non per i tradimenti bensì per i numerosi litigi.

Andrea Damante: “Ho tradito Giulia De Lellis solo due volte!”

Di recente Andrea Damante ha rivisto Giulia De Lellis ad un evento milanese e non ha negato di avere provato qualcosa di forte, nonostante tutto. “Io e Giulia Non ci siamo lasciati perché lei ha scoperto le corna. Ci siamo lasciati perché continuavamo a litigare. Non andavamo d’accordo. Poi anche per i grossi impegni di lavoro. Ci siamo lasciati quando siamo tornati dal safari in Africa. Abbiamo fatto una litigata terribile. Le cose non andavano ben da tempo. Lei era anche già andata via di casa. Io stavo girando il video del mio singolo a Los Angeles. Ho sbagliato, non dovevo andare dall’altra parte del mondo in quel momento di forti litigi. Ma eravamo già lasciati, prima della scoperta dei tradimenti. Io ero saturo”.

L’ex tronista parla del famoso computer con dentro i messaggi: “era ancora collegato a WhatsApp. Credo abbia trovato dei messaggi con un mio amico in cui parlavo dei tradimenti, se ero stato con altre ragazze. Lei così ha intuito che io avevo fatto queste corna. Diciamo che è successo una volta e poi verso la fine due volte (…) La verità è che l’ho tradita due volte”.

“Ho tradito con il… corpo! Quando vedo Giulia non ti nascondo che…”

Di seguito, Andrea Damante ha spiegato per quale motivo avrebbe tradito Giulia De Lellis: “Ho seguito la tentazione. Sono successe in un momento in cui avevo tantissime tentazioni. Ero preso da mille cose, tra me e lei non andava bene, non c’era più il trasporto. Se lei non avesse mai letto i messaggi credo che comunque ognuno sarebbe andato avanti per la sua strada. Magari qualcuno le avrebbe raccontato dei tradimenti comunque”.

Per il deejay però, nessun tradimento di testa oppure per un reale sentimento: “Io non ho tradito con la testa e con il cuore, ma con il… corpo”. Poi la “dichiarazione”: “Ci siamo visti per caso ad una festa. Prima di questo non ci vedevamo da mesi. Non ti nascondo che …c’era lei e mi ha fatto un effetto che attualmente nessun’altra mi fa. Solo che… Comunque nel libro non fa mai il mio nome e cognome. Vi dico che è molto romanzato. Se avesse scritto il nome avrei potuto agire per vie legali, ma non l’avrei fatto”.

Condividi post: