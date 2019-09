Stasera in TV, programmi oggi 16 settembre: Montalbano in replica, Temptation e De Martino

Cosa andrà in onda stasera in TV, oggi lunedì 16 settembre 2019? Se volete passare delle ore di relax davanti al vostro televisore comodamente seduti sul divano di casa, eccovi l’approfondita guida per scoprire tutti i programmi, le fiction ed i film della giornata. In dettaglio, troverete l’elenco dei principali canali in chiaro tra Rai e Mediaset, per scoprire quale proposta rientra maggiormente nelle vostre corde e cosa potrete visionare nel prime time.

Stasera in TV Rai, ecco i programmi del prime time

Su Rai1 dalle 21.25 andrà in onda in replica Il Commissario Montalbano. Silvio Piccolomini, cieco per un incidente di lavoro, viene ritrovato morto nella casa in cui viveva insieme al suo cane Orlando. La morte sembra dovuta al gas del fornello lasciato aperto, ma Montalbano non crede alla tesi dell’incidente ed inizia ad indagare… Regia di Alberto Sironi. Spazio su Rai2 per la nuova edizione di Stasera tutto è possibile, a partire dalle 21.20 con Stefano De Martino. Attori comici e personaggi dello spettacolo alle prese con una serie di prove divertenti e giochi dal ritmo incalzante.

Su Rai3 dalle 21.45 la nuova puntata di PresaDiretta. La squadra del programma viaggia attraverso i nervi scoperti del paese, non solo sulle questioni al centro del dibattito pubblico, ma anche su alcuni importanti temi trascurati dall’agenda della politica. La verità sulle Ong e le loro attività, il Nord e il Sud del Paese che marciano a due velocità, la verità sul Servizio Sanitario Nazionale, quanto inquinano i nostri vestiti e l’industria della moda, lo Stato che fa cassa con il vizio del gioco, la manovra economica d’autunno e i conti pubblici che non tornano.

Programmi oggi, cosa va in onda su Mediaset

Su Canale 5 dalle 21.20 circa, la seconda puntata di Temptation Island Vip. Il reality in cui alcune coppie di fidanzati mettono alla prova il loro amore tra tentazioni e acque cristalline. Su Italia 1 dalle 21.20 il film The Foreigner. Ecco la trama: l’umile proprietario di un ristorante a Chinatown a Londra, è costretto a spingere agli estremi i suoi limiti fisici e morali per rintracciare un gruppo di malviventi irlandesi, dei terroristi responsabili della morte della sua amata figlia dopo il fallimento del sistema giudiziario.

Su Rete4 dalle 21.25 la nuova puntata di Quarta Repubblica. Il nuovo programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

