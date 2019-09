Kasia Smutniak e Domenico Procacci si sono sposati: matrimonio a sorpresa e niente regali

Doveva essere una festa per celebrare i 40 anni di Kasia Smutniak invece gli invitati al party si sono trovati di fronte a ben altro, dal momento che l’attrice e Domenico Procacci si sono uniti in matrimonio. Come riporta Repubblica.it la coppia si è giurata amore eterno a Formello, nella campagna romana, dove i due vivono nella villa acquistata con l’ex compagno di lei, il compianto Pietro Taricone.

Kasia Smutniak e Domenico Procacci si sono sposati

A celebrare il matrimonio è stato lo scrittore Sandro Veronesi, mentre il regista Ferzan Ozpetek ha fatto da testimone alla sposa. Tra gli invitati anche altri personaggi famosi come il cantante Ligabue, e i due figli Sophie (15 anni) nata dall’unione con Taricone, e Leone (5 anni) figlio del produttore.

La coppia ha adottato un look boho chic: la Smutniak a piedi nudi, coroncina di fiori e abito bianco in stile hippie, mentre Procacci ha optato per abito scuro e camperos. A rifocillare i presenti ci hanno pensato prodotti e mozzarelle dalla Puglia.

Niente regali: solo donazioni

Kasia Smutniak e Domenico Procacci sono legati dal 2011 e in occasione dei 40 anni l’attrice ha lanciato un crowdfunding per la scuola aperta in Tibet con la Pietro Taricone Onlus al quale hanno aderito prima gli amici a cui non sono stati chiesti regali di nozze ma donazioni, e poi i fan ai quali si è rivolta tramite social.

Condividi post: