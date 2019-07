Gianmarco Onestini, Grande Fratello 2019: “Francesca De Andrè? Guai a criticarla!”

Gianmarco Onestini, ex concorrente del Grande Fratello 2019, si è raccontato di recente tra le pagine del settimanale Spy. Il fratello di Luca, ex protagonista di Uomini e Donne, prima di seguire le sue orme e partecipare al reality più spiato del piccolo schermo aveva già compiuto i suoi passi nel mondo dello spettacolo nei panni di tentatore a Temptation Island. Questa visibilità in tv gli ha fatto guadagnare nel tempo oltre 200mila followers su Instagram, ma lui ammette di non sentirsi affatto un influencer: “Non mi sento tale. Condivido i miei momenti di vita quotidiana che va dal farmi la barba ai balletti. Sono una persona allegra e positiva, parlo sui social delle cose che a me piacciono”.

Gianmarco Onestini, il commento dopo il Grande Fratello 16

Nonostante la sua carriera televisiva ed il suo passato in passerella, Gianmarco Onestini continua a studiare. Iscritto al quarto anno di Giurisprudenza a Bologna, a Spy rivela: “Il mio sogno è diventare avvocato e poi intraprendere la carriera diplomatica”. Grazie al Grande Fratello 16 è però emerso anche il forte legame al fratello luce ed in generale alla sua famiglia. “Devo tanto alla mia famiglia. Quando Luca è venuto fuori dalla Casa col megafono mi è crollato un po’ il mondo addosso. Sentire la sua voce, era tanto che non ci sentivamo, è stato bellissimo. Ma non poterlo abbracciare né vedere mi aveva buttato nello sconforto. Sessantotto giorni sono tanti. Però è stato un gesto che mi ha dato la forza di arrivare alla fine del mio percorso”, ha commentato.

A proposito del reality, inevitabile un accenno ai suoi momenti meno semplici, quelli legati agli scontri con alcuni inquilini, a partire da Francesca De Andrè: “Non si poteva mai criticarla perché si infiammava. Ad esempio stava parlando con Gennaro (Lillio, ndr), stavano litigando e con una sberla gli ha fatto volare via il piatto. Io ho portato via Gennaro perché era giusto così. Sono anche stato l’unico a dirle in faccia che giudica le persone senza farsi prima un esame di coscienza”.

Nella Casa è stato molto corteggiato, da Ivana Icardi a Guendalina Canessa, eppure ad entrambe ha rifilato un sonoro due di picche. Oggi si dichiara “assolutamente single”, ma spera di trovare presto una persona capace di fargli battere il cuore. A proposito di Ivana, ha rivelato: “Non l’ho mai più sentita. Mentre il suo ex mi ha scritto appena uscito dalla Casa per farmi i complimenti”.

