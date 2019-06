Italia-Brasile, diretta Mondiali calcio femminile: tv e streaming oggi 18 giugno

Terzo appuntamento imperdibile con l’Italia ai Mondiali di calcio femminile 2019 in Francia. Italia-Brasile sarà il match del giorno, o come lo ha definito il CT delle Azzurre, Milena Bertolini, “è la storia del calcio, il massimo”. La sfida si consumerà sul campo di calcio a Valenciennes, questa sera, martedì 18 giugno. La partita potrà naturalmente essere seguita in diretta tv e streaming nel prime time odierno, con fischio di inizio alle ore 21.00. Di seguito tutte le informazioni sul match, gli orari e la visione in diretta.

Mondiali calcio femminile: oggi Italia-Brasile

Con due vittorie nelle prime due partite (il sofferto 2-1 contro l’Australia e la goleada alla Giamaica) le Azzurre sono già promosse agli ottavi, ma dal match con le verdeoro dipende il piazzamento nel girone C. Per il primo posto all’Italia basta un pareggio, mentre una sconfitta potrebbe addirittura farle precipitare al terzo. Il Brasile invece, per essere sicuro del passaggio del turno devono solo vincere.

E per provare a farlo si affideranno alla fuoriclasse Marta, la prima calciatrice nella storia capace di andare a segno in cinque Coppe del Mondo consecutive e, soprattutto, colei che, dopo il gol all’Australia, ha agganciato, a quota 16 gol nelle fasi finali dei Mondiali, un signore che si chiama Miroslav Klose, eguagliando il suo primato di marcature iridate. A Sara Gama e compagne il compito di neutralizzarla.

Italia-Brasile in diretta tv e streaming

Italia-Brasile sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Uno HD e in live streaming su RaiPlay con la telecronaca di Tiziana Alla e Patrizia Panico con Giorgia Cardinaletti inviata a bordocampo. Collegamento per pre partita subito dopo il Tg1 alle ore 20.35.

Italia-Brasile sarà trasmessa anche in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Mondiali (canale 202), in onda live sul digitale terrestre e visibile a tutti gli abbonati Sky; telecronaca Andrea Marinozzi, commento Carolina Morace, inviata Giorgia Cenni. Alessia Tarquinio condurrà pre e post partita alle 20.30 e a fine match; in studio, insieme a lei, Cecilia Salvai, Gaia Brunelli, Martina Angelini e Moris Gasparri. La sfida sarà visibile in streaming per gli abbonati anche su SkyGo e Now Tv.

