Sono trascorsi sette mesi da quando Alessandro Basciano, con un gesto plateale, chiese la mano alla compagna Sophie Codegoni. La proposta di matrimonio, infatti, avvenne sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Una scelta, quella dell’ex Vippone, che suscitò non poche critiche e qualche reazione di scherno. Ma da allora, cosa è cambiato? Il famoso matrimonio ci sarà oppure no?

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: nessun matrimonio?

Dal fatidico 7 settembre scorso, però, i Basciagoni non hanno più parlato di matrimonio. Questo ha portato i malpensanti ad alimentare l’ipotesi che la richiesta di matrimonio fatta in pompa magna, altro non fu che una trovata pubblicitaria. A confermare questa ipotesi sarebbe anche una fonte vicina alla coppia e che intercettata dal settimanale Nuovo Tv ha assicurato che il matrimonio non sarebbe nei loro progetti futuri.

“Vedrete, non si sposeranno mai”, avrebbe assicurato la fonte che ha preferito restare – per ovvie ragioni – anonima. Ma cosa avrebbe frenato la coppia dal compiere il grande passo?

E’ possibile, secondo qualcuno, che possa avere a che fare con la nascita della figlia Cèline Blue, ma al momento l’unica certezza, in attesa di una eventuale replica da parte della coppia, è che sia Sophie che Alessandro, dopo la fatidica proposta di matrimonio in grande stile non avrebbero più parlato di fiori d’arancio. Ad ogni modo la presunta decisione non avrebbe nulla a che fare con la presunta crisi vissuta dalla coppia e che sembrerebbe ormai superata.