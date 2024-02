L’invito a cena di Ilary Blasi a Francesco Totti con il quale la conduttrice conclude il suo libro Che stupida, a quanto pare tarderà ad essere accettato. Il motivo? Le nuove accuse rivolte dalla Blasi all’ex marito, in quella che ormai è diventata una vera e propria guerra legale senza esclusione di colpi.

Ilary Blasi e Francesco Totti, indiscrezioni sulle nuove accuse

Nelle passate ore sono giunte nuove clamorose indiscrezioni sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti e sulla causa in corso. Il quotidiano La Verità ha svelato alcuni passaggi clamorosi tratti dalla memoria difensiva che i legali della conduttrice avrebbero depositato presso il Tribunale Civile di Roma. Al centro del dibattito, l’assegno di mantenimento.

Dal documento emergerebbero non solo la passione di Totti per il gioco d’azzardo ma anche qualche negligenza rispetto al suo ruolo di genitore:

Con profonda amarezza e molta preoccupazione, la signora Blasi ha appreso che il marito, il padre dei suoi figli, in media “brucia” al casinò importi pari a 6,5 volte quello che destina ai figli.

Questo sarebbe uno dei passaggi del testo in cui vengono analizzati i bonifici effettuati da Totti al Casinò di Montecarlo tra il 2020 ed il 2023, per un totale di 3,3 milioni di euro, “Denari che avrebbe dovuto destinare alla famiglia”.

Non solo però, in quanto Francesco Totti, secondo le accuse dell’ex moglie avrebbe nascosto alcuni conti bancari “presumibilmente a Singapore” e si sarebbe comportato con negligenza verso la figlia Isabel di 7 anni. Secondo la memoria, pare l’abbia lasciata da sola in hotel per presenziare ad un evento. Accuse gravi e che dovranno a questo punto essere analizzate e verificate.

L’attenzione però sarà rivolta alle presunte relazioni extraconiugali di entrambi, per stabilire e riconoscere l’addebito per la fine del matrimonio. A tal fine saranno ascoltate anche le testimonianze di Noemi Bocchi e Cristiano Iovino.