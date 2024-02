Belen Rodriguez senza Elio Lorenzoni in Scozia: “Pare sia finita, lei da sola per ritrovare se stessa”

Nuovo giro di gossip su Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni. A quanto pare la coppia sarebbe scoppiata e le indiscrezioni, ormai da giorni, si rincorrono con insistenza. La showgirl argentina attualmente si trova in Scozia, da sola, senza il compagno (o ex?), e non sarebbe il primo viaggio in solitaria per Belen. Tuttavia a La vita in diretta, nei giorni scorsi, sarebbe emerso un altro pettegolezzo che confermerebbe la fine della loro storia.

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni si sono lasciati? Viaggio saltato

Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, al programma di Rai1 nei giorni scorsi avrebbe confermato le voci sulla rottura tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni. Prima di allontanarsi, pare che la coppia sarebbe dovuta partire insieme per Dubai, viaggio poi a quanto pare saltato.

Tra la showgirl e l’imprenditore ci sarebbe da qualche tempo maretta e Alessi sarebbe venuto a conoscenza di questo gossip da una coppia bresciana:

Sono stato fermato da una coppia di Brescia, viene fuori la notizia che Belen e Elio si erano lasciati. Pare che sia finita, mi auguro che sia solo una pausa di riflessione. Lei è andata in Scozia a ritrovare se stessa e ha preso un cottage. Doveva andare a Dubai con lui.

Il viaggio in solitaria di Belen Rodriguez sarebbe proprio il sintomo di una ricerca di benessere personale dopo mesi non semplici che hanno segnato la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino. Nelle passate ore, la Rodriguez ha voluto condividere con i follower un suo pensiero rispetto ai suoi attuali desideri:

Mi piace viaggiare, non scappare. Mi piace ascoltare i silenzi e chi rispetta le pause, mi piace la gente seria e non mi piacciono i burloni. Mi piacciono un sacco di cose, ma soprattutto mi piace aver imparato a dire no.

