Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni non stanno più insieme? Nelle ultime ore ha preso il sopravvento il nuovo gossip che vedrebbe la showgirl argentina di nuovo libera. La coppia, da qualche tempo, sarebbe scomparsa dai radar dei social: cosa sta succedendo? Ad intervenire ora è anche il portale di Fabrizio Corona, che fa un’analisi della nuova Belen.

Già all’inizio di gennaio si era parlato di una separazione tra Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni, poi smentita da una paparazzata su Chi. Adesso però quell’iniziale gossip avrebbe preso sempre più piede ed anche il portale di Fabrizio Corona, nel parlare della loro storia usa il passato.

Ad alimentare i pettegolezzi sarebbe stata una segnalazione giunta all’esperta di gossip, Deianira Marzano, secondo la quale Elio sarebbe stato pizzicato da solo ad una festa, senza Belen. Nelle stesse ore la Rodriguez pubblicava sui social una sorta di manifesto: “Voglio essere libera”. Solo una coincidenza?

Anche sui social, di Elio non c’è più l’ombra, almeno nel profilo della showgirl e conduttrice. Questo ha incrementato le voci di una crisi, ora sostenuta anche da Corona, stando a quanto si legge sul suo portale Dillinger News:

Belen vive di momenti emozionali, forse esagerando nel definirli e nel raccontarli attraverso il suo profilo Instagram. In questo momento qualcosa in lei è cambiato: Stefano De Martino lo ha dimenticato, Antonino non è mai esistito. Elio è stato un periodo della sua vita che le è servito a ritrovare sé stessa. Oggi Belen è libera e felice con quello che le è più caro al mondo: la sua famiglia, i suoi figli. E i suoi valori sudamericani che hanno ripreso parte di lei, cambiandola completamente al suo ritorno dopo tanto tempo nella sua amata terra.

Non saremo noi a far uscire altri stupidi pettegolezzi. Siamo sicuri che le prossime notizie altro non saranno che il raggiungimento dei suoi obiettivi che, solo felicità e maturità raggiunta, potrà ottenere. Ogni tanto bisogna imparare a leggere gli articoli, quelli veri, e a guardare la comunicazione social non con leggerezza ma con profondità. È lì che potete trovare tutte le risposte alle vostre domande.