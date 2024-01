Belen Rodriguez in crisi con Elio Lorenzoni? Un dettaglio fa il giro del web

Ormai da un bel po’, Belen Rodriguez è tornata a spaccare su tutti i social, e ovviamente ogni suo update è seguito da un sacco di gente: cosa sta succedendo con Elio Lorenzoni?

Ieri, mercoledì 17 gennaio 2024, la showgirl argentina ha fatto il pieno di attenzioni con i vari post che ha condiviso sulla sua giornata, dal pomeriggio con la piccola Luna Marì fino alla buonanotte.

Ma i fan più attenti hanno subito notato un particolare.

In tutti gli scatti, Belen era senza l’anello di fidanzamento al dito, quello che le aveva regalato il nuovo compagno Elio Lorenzoni in vista delle nozze.

Dopo le frecciatine agli ex Antonino Spinalbese e Stefano De Martino e sguardi al futuro con Elio Lorenzoni, c’è proprio un’aria di fiori d’arancio.

Ieri, come anticipato, l’ex padrona de Le Iene ha bombardato Instagram con un sacco di storie, raccontando vari momenti della sua giornata.

Ma un dettaglio non è certo sfuggito agli occhi affilati dei follower. Belen Rodríguez se ne è uscita senza l’anello di fidanzamento regalatole da Elio Lorenzoni.

Il gioiello del compagno sembra essere scomparso nel nulla, e la notizia ha subito fatto il giro del web.

Anche Deianira Marzano, che ha subito messo in evidenza l’accaduto. Ovviamente, non ci possiamo lanciare in ipotesi di crisi o supposizioni varie: voi cosa ne pensate?

