Belen Rodriguez ha rivisto Antonino Spinalbese, per la prima volta dopo gli scontri social post natalizi. Fatto ritorno dall’Argentina, dove la showgirl ha trascorso un po’ di tempo in famiglia, ha ripreso la sua vita a Milano. Il suo ex Antonino Spinalbese ha ribussato alla sua porta ed ha potuto finalmente riabbracciare l’amata figlia Luna Marì. Ad immortalare il tenero incontro è stato il settimanale Chi, nell’ultimo numero in edicola.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si rivedono: ecco perché

Sarebbe tornato il sereno, dunque, tra Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese, sebbene tra i due ci siano rapporti civili proprio per il bene della loro bambina. Negli scatti pubblicati dal settimanale diretto da Alfonso Signorini è possibile vedere Antonino mentre suona al citofono dell’abitazione della sua ex compagna.

L’incontro tra i due, il primo dopo gli scontri social, è avvenuto nell’androne del palazzo; l’argentina avrebbe preferito portare la bambina giù accompagnata dal figlio maggiore Santiago, avuto dall’ex marito Stefano De Martino.

Un incontro che ad ogni modo ha significato una sorta di tregua tra i due ex, dopo quanto accaduto poco dopo Natale, quando Antonino aveva pubblicamente lamentato la sua impossibilità nel vedere la figlia durante le festività.

Una lamentela, poi rimossa dai social, ed alla quale Belen aveva replicato duramente, minacciando le vie legali. Adesso, dunque, l’incontro anche con la figlia, che potrebbe aver significato un piccolo passo avanti nel recupero del loro rapporto.

