Sophie Codegoni è tornata a parlare di Alessandro Basciano, l’ex compagno conosciuto nella Casa del GF Vip, nonché padre della loro bambina Celine Blue. Intervistata da EG Magazine durante la settimana di Sanremo 2024, l’influencer ha svelato come entrambi siano diventati più maturi, ha parlato delle loro attuali priorità e non ha escluso tra le righe il ritorno di fiamma.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: verso il ritorno di fiamma?

Stando alle parole di Sophie Codegoni, le sue priorità, così come quelle dell’ex compagno Alessandro Basciano, sarebbero cambiate per il bene della loro bambina, nata circa un anno fa:

Siamo due genitori, la cosa che ci interessa più in assoluto è avere una situazione serena.

La rabbia dei primi tempi sarebbe fortunatamente scemata ed oggi l’ex Vippona dice sembrerebbe non escludere del tutto il ritorno di fiamma:

Ci siamo amati tantissimo e quando passa la rabbia iniziale, torna la maturità e la voglia di stare insieme, soprattutto per il bene di Celine.

Già nei giorni scorsi era emersa una segnalazione di Deianira Marzano su Instagram. In alcune foto Codegoni e Basciano apparivano insieme in un locale di Milano. Ma questo non sarebbe stato il solo segnale positivo per i fan dei Basciagoni: Sophie sarebbe tornata a indossare alcuni abiti che il compagno le aveva regalato in passato.

I due ragazzi al momento non avrebbero confermato il loro ritorno, ma il peggio per l’ex coppia sembrerebbe essere passato. Ed i Basciagoni già sognano di poterli rivedere presto insieme ed innamorati come un tempo.