Potrebbe esserci una ritorno di fiamma tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? Sì, avete capito bene. I fan della coppia, sempre all’erta, hanno spifferato tutto agli esperti di gossip.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: ritorno di fiamma?

Secondo una indiscrezione pubblicata da Deianira, pare che i “Basciagoni” siano stati visti insieme in un locale cool di Milano, il ritrovo abituale di Alessandro.

E non è finita qui!

La nostra ex stella del Grande Fratello Vip, Sophie, sembra aver rispolverato alcuni degli outfit che Alessandro le aveva regalato quando stavano ancora insieme.

Nonostante le sparate sui social e in TV, Sophie e Alessandro mantengono un muro di silenzio. Forse sono al corrente dei pettegolezzi che si spargono a loro spese, ma hanno scelto di non prendere posizione.

Nessun commento sulle voci che girano, neanche per smentire il tutto! Strano, vero? Specialmente dopo le accuse pesanti che si sono scambiati in pubblico per mesi.

Sophie ha accusato Alessandro di brutti trascorsi, incluso un’intervista shock a Silvia Toffanin durante Verissimo:

Mi ha tirato uno schiaffone in faccia perché mi ha accompagnato un suo amico a piastrarmi i capelli, dicendomi che non dovevo andare in camera con un altro uomo che per lui era un fratello. Non voglio più stare con lui, ho sopportato abbastanza, troppe cose. Quando dice che sono concentrata su me stessa, è vero, perché troppo tempo sono stata concentrata solo su di lui.

Finché porterai un sogno nel cuore , non perderai mai il senso della vita ✨😍#basciagoni pic.twitter.com/Xt4FkRiSWl — Chiara (@Chiara89919384) January 31, 2024