Sophie Codegoni, il video del suo 2023: Alessandro Basciano commenta

Sophie Codegoni ha postato un video riassumendo il suo difficile 2023. Tra un momento di riflessione e l’altro, l’ex concorrente del Grande Fratello ha inserito pure Alessandro Basciano, padre di sua figlia Celine Blue.

Come ben sapete, Sophie e Alessandro si sono lasciati nel peggiore dei modi. La ex coppia si è rinfacciata molte situazioni andando ospite a Verissimo, raccontando pure dettagli shock tra tradimenti e ipotetiche mani addosso.

Sophie Codegoni, condividendo il suo reel sulle storie di Instagram, ha aggiunto:

Ci sono stati momenti dove non mi riconoscevo più, non riuscivo più a trovare il mio sorriso, mi sentivo sbagliata, inadatta e terribilmente sola nonostante fossi circondata da tantissime persone, ma con il tempo ho capito che anche questo fa bene e ho ritrovato me stessa.

Quindi per questo 2024 voglio brindare a me. Augurarmi tante cose belle e ricordarmi sempre di essere la mia priorità.