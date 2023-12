La festa di compleanno a sorpresa per i 23 anni di Sophie Codegoni sarebbe potuta finire molto male. I suoi amici hanno organizzato un party a sorpresa con la presenza di tre torte, ciascuna con una frase ad hoc. E su ogni torta, ovviamente, non potevano mancare le fatidiche candeline, pronte da spegnere.

I capelli di Sophie Codegoni prendono fuoco

Proprio il soffio delle candeline si è trasformato per Sophie Codegoni in un momento esilarante, soprattutto per quanto accaduto ai suoi capelli, letteralmente ignifughi. Mentre era impegnata e concentrata nello spegnimento delle candeline, infatti, per un attimo molto breve i suoi capelli hanno preso fuoco.

Tuttavia con un colpo di testa la fiamma che sembrava aver colto una ciocca si sarebbe prontamente (e fortunatamente) spenta. Il video del momento, caricato dalla stella Sophie su Instagram, è diventato inevitabilmente virale.

Indubbiamente per la Codegoni si è trattato di un momento di spensieratezza dopo un periodo non proprio sereno sul piano personale, in seguito alla rottura dall’ex compagno Alessandro Basciano, il papà della piccola Celine Blue.