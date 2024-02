Sembrava la storia che avrebbe dovuto dare una svolta alla vita sentimentale di Belen Rodriguez, ed invece la relazione con Elio Lorenzoni, amico di vecchia data, sarebbe già arrivata al capolinea. Dopo appena cinque mesi, infatti, Elio si sarebbe dimostrato tutt’altro che l’uomo della sua vita. Ma cosa è successo nel frattempo?

“Belen Rodriguez ha lasciato Elio Lorenzoni”, i presunti motivi

Ospite di Domenica In, Belen Rodriguez aveva mostrato tutta la sua felicità in merito alla storia con Elio Lorenzoni. Eppure non tutto sarebbe andato per il verso giusto. Dopo appena poche settimane da quella ospitata, a quanto pare, qualcosa avrebbe iniziato a scricchiolare ed Elio sarebbe sparito completamente dai radar.

A parlare della rottura tra Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni ora è stato anche il settimanale Oggi, nel quale sono contenuti anche i presunti motivi della fine della storia d’amore della showgirl e dell’imprenditore bresciano. Secondo il settimanale sarebbe stata proprio la Rodriguez a decidere di mettere la parola fine:

È stata la showgirl a decidere di chiudere. I motivi? L’incapacità di Elio di comprenderla nel profondo e, forse, la tentazione di usare questa storia a fini pubblicitari.

Secondo altre indiscrezioni, pare che i primi problemi nel rapporto sarebbero iniziati dopo le rivelazioni pubbliche di Belen sui suoi presunti tradimenti subiti dall’ex marito Stefano De Martino ed in merito ai rapporti complicati con il padre di Luna Marì, Antonio Spinalbese. Atteggiamenti che, secondo i beninformati non sarebbero piaciuti particolarmente all’imprenditore, che avrebbe preferito prendere le distanze.