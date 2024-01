Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno fatto pace dopo gli ultimi attriti e botta e risposta social? Nelle passate ore si era parlato della ex coppia in seguito alle dichiarazioni di Sonia Bruganelli. Ospite di Verissimo, l’ex opinionista del GF Vip aveva svelato di aver ricevuto una telefonata da Belen, forse per saperne di più sul suo presunto flirt con l’ex compagno e padre della figlia Luna Marì.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: pace fatta? L’indiscrezione

Poco prima però, sui social si era tornati a parlare di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese per via di un altro fatto. Una serie di indizi sembrava confermare la riappacificazione tra i due ex. Ma sarà davvero così?

Stando alle recenti Storie su Instagram condivise dall’argentina e dall’ex parrucchiere, sembrerebbe che proprio quest’ultimo abbia fatto un gesto distensivo nei confronti di Belen, regalandole dei fiori e del dettaglio un mazzo di tulipani. Antonino ha postato una foto che immortala l’esterno di un fioraio. Poco dopo, anche Belen ha condiviso uno scatto in cui mostrava dei tulipani gialli, ai quali ha allegato un cuore bianco.

Una coincidenza particolare prontamente ripresa dall’esperta di gossip, Deianira Marzano, che ha ripreso alcune segnalazioni che le sono giunte. Un utente anonimo ha fatto sapere:

Ciao, sono di Milano e oggi ho visto Spinalbese comprare fiori… Belen pubblica una storia in cui inquadra tulipani gialli con cuore. Antonino pubblica storia in cui è dal fioraio davanti a mazzi di tulipani. E’ andato a prendere Luna per portarla a casa sua dopo aver portato fiori a Belen.

A confermare la segnalazione, anche la presunta fiorista:

Dopo la segnalazione però, Belen Rodriguez è intervenuta con una strana Storia su Instagram, nella quale ha scritto:

“I panni sporchi si lavano in casa“. Mi dispiace svelarvi un segreto dell’ultimo minuto…Ogni tanto vado in lavanderia.

Il riferimento era proprio all’indiscrezione relativa ad Antonino Spinalbese?