Belen Rodriguez, ospite di Domenica In, nelle passate settimane ha confessato senza mezzi termini i (presunti) tradimenti subiti da Stefano De Martino. La showgirl ne sarebbe più che certa, anche perché ha parlato di più di un tradimento, tanto da aver confidato a Mara Venier di aver sentito almeno 12 delle ragazze con le quali l’ex marito avrebbe avuto dei flirt.

Belen Rodriguez e la telefonata a Sonia Bruganelli

Tra le tante telefonate fatte da Belen Rodriguez, però, ce ne sarebbe stata anche una fatta ad un volto noto: Sonia Bruganelli. In questo caso però si tratta di un altro ex dell’argentina, in quanto nelle passate settimane è stato attribuito un presunto flirt tra l’ex di Paolo Bonolis e Antonino Spinalbese, padre di Luna Marì, secondogenita di Belen.

A smentire nuovamente la presunta frequentazione amorosa con l’ex parrucchiere è stata proprio Sonia Bruganelli, oggi ospite di Verissimo. Ecco quali sono state le sue parole riprese anche dalle colleghe di IsaeChia.it:

Mi hanno attribuito un flirt con Antonino Spinalbese ma non sto con lui, potrei essere la mamma. Non sto con lui, purtroppo. Però – questo lo devo dire – ho rischiato di essere uno dei nomi di Belen. Lei lo ha pensato credo, perché mi ha fatto una telefonata a Natale, sicuramente per farmi gli auguri. Poi, da donna a donna, voleva delle cose e io le ho detto che ho conosciuto sua figlia perché mio figlio Davide gioca in una squadra vicino Milano e sta spesso qui. Lui, insieme a degli amici, mi ha chiesto di inserirlo.

L’ex moglie di Paolo Bonolis ha quindi proseguito:

Più di una volta stava con Luna, carina. Le ho detto che è una bambina dolcissima, ma finisce lì. Ha cercato una solidarietà femminile ma non potevo aiutarla perché non ero del gruppo, non c’entravo niente. Sono stata lusingata perché lei è stata carina. Le ho detto che potrebbe essere mio figlio. Anche perché se scrivono di flirt vuol dire che non sono quelli.

