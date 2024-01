Belen Rodriguez ha accusato pubblicamente Stefano De Martino di averla tradita con diverse donne, tra cui con Alessia Marcuzzi. Ma cosa c’è di vero in questa indiscrezione che va avanti da anni, tra silenzi e smentite? Striscia la Notizia ha provato a chiederlo al diretto interessato, al quale ha consegnato il Tapiro d’Oro.

La consegna del Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia a Stefano De Martino, avvenuta nei giorni scorsi, è stata trasmessa nella puntata di ieri del noto Tg satirico di Antonio Ricci.

Valerio Staffelli ha raggiunto in strada Stefano De Martino, che lo ha salutato con un abbraccio. Il tapiroforo si è domandato come fosse possibile tradire una come Belen Rodriguez: “Sì, è successo?”, ha fatto il vago Stefano.

Riprendendo le parole di Belen, Staffelli gli ha fatto notare come dodici tradimenti fossero effettivamente “un bel numero”. Lui però non ha replicato, limitandosi ad accarezzare il suo nuovo Tapiro d’Oro:

Ma io quanta pazienza devo avere secondo lei, ancora? Non mi arrampico sul muro, non mi arrampico… Io la mia l’ho già detta. La storia con la Marcuzzi? Io lo so che le persone vogliono vedere il sangue. Io non faccio il macellaio, non l’ho mai fatto, non mi interessa darvi da mangiare questo tipo di cose. Mi dispiace… Io credo che ci voglia del garbo e della sensibilità a tenersi un po’ di cose. Tutto il resto è noia come diceva il grande Franco Califano.