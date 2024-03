Nuovo giro di gossip su Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni. A quanto pare la coppia sarebbe scoppiata e le indiscrezioni, ormai da giorni, si rincorrono con insistenza. La showgirl argentina attualmente si trova in Scozia, da sola, senza il compagno (o ex?), e non sarebbe il primo viaggio in solitaria per Belen. Tuttavia a La …

Leggi tutto “Belen Rodriguez senza Elio Lorenzoni in Scozia: “Pare sia finita, lei da sola per ritrovare se stessa””