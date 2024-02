La storia tra Josh, il fratello di Greta Rossetti, e Monia La Ferrera, ex di Massimiliano Varrese nonché ex concorrente del Grande Fratello è reale o è tutto finto? A lanciare lo scoop nel corso dell’ultima puntata del reality era stata proprio Rebecca Staffelli che aveva svelato la relazione tra i due, ma sui social più di qualcuno aveva messo in dubbio la loro sincerità.

La storia tra il fratello di Greta e Monia è inventata? Josh interviene

Una volta venuti allo scoperto, Josh e Monia avevano iniziato a vivere la loro relazione alla luce del sole, ma i dubbi di molti utenti non si erano affatto placati. Il motivo? Proprio Greta nella Casa del Grande Fratello aveva confidato all’ex gieffina che sarebbe stata molto contenta se il fratello avesse iniziato una frequentazione con lei.

La cosa a quanto pare è realmente andata in porto, ma in tanti si domandano se non sia solo per mera visibilità. Da qui l’intervento di Josh, che in un video su TikTok (in apertura), è intervenuto replicando alle critiche:

Comunque io questa cosa qua non la capisco, ma come fa a essere inventata la storia tra me e Monia? Spiegatemi. E poi perché dovrebbe essere inventata? Voi non avete mai avuto nella vita un colpo di fulmine? Non c’è mai stata una persona che vi ha preso fin da subito e avete fatto follie? I miei si sono conosciuti e io sono nato in sei mesi. Il mondo è sempre stato così, sempre, quindi anche meno, curate le vostre malattie. Ve lo giuro siete esagerati, detto questo viva l’amore, innamoratevi, fate pazzie, sposatevi e rilassatevi, t*ombate di più. Comunque sono nato in sei mesi non perché sono nato prematuro, ma perché dopo sei mesi era incinta di me, dato che siete dei puntigliosi.

Basterà a mettere a tacere gli haters?