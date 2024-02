Vittorio arrabbiato con Greta? C’entra Beatrice: lo spiffero

Vittorio Menozzi arrabbiato con Greta Rossetti dopo le confidenze su Beatrice Luzzi al Grande Fratello? Ecco cosa è emerso dopo la sua eliminazione dalla Casa.

Secondo un presunto insider condiviso da Deianira, Vittorio sarebbe arrabbiato con Greta dopo le confidenze su Beatrice ma avrebbe decido di non parlarne per un motivo specifico:

Ciao Deia, sono un’amica di università di Vittorio Menozzi e abbiamo molti amici in comune. Lui è arrabbiato per le cose che sono state dette ma non le vuole neanche smentire perché dice che si fidava e se ora smentisce si riparla di nuovo di questa cosa con Beatrice delle coperte.