La dedica di Mirko a Perla dopo l’uscita dal Grande Fratello – VIDEO

Mirko Brunetti, proprio in queste ore, ha dovuto lasciare la Casa del Grande Fratello. Prima di andare via ha scritto una lettera per Perla Vatiero che ha avuto modo di leggerla poco dopo.

La dedica di Mirko a Perla dopo l’uscita dal Grande Fratello

In occasione della festa di San Valentino, Mirko ha inaspettatamente fatto ritorno nella Casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa a Perla e provare a chiarire la loro attuale situazione

Dopo giornate di confronti e momenti di leggerezza, nel corso di domenica pomeriggio il ragazzo ha improvvisamente lasciato il Tugurio.

Ad accorgersi per prima della sua assenza è Perla che, recandosi in Tugurio per trascorrere un po’ di tempo con lui, scopre che ad attenderla non è Mirko bensì una busta rossa.

Non avendo avuto la possibilità di salutare la concorrente, infatti, Brunetti ha deciso di scrivere una lettera.

Questa non è una lettera ma è LA lettera #perletti



Dopo aver letto le sue parole, con le lacrime agli occhi, Perla decide di tornare nel salone della Casa per comunicare a tutti della sua uscita.

“Se n’è andato” esclama e, amareggiata per non aver avuto la possibilità di chiarire una volta per tutte la situazione, aggiunge “Stavamo finendo di fare un discorso in piscina. Non l’ho nemmeno abbracciato”.

Fuori dalla Casa, Mirko Brunetti è tornato sui social condividendo una storia per Perla Vatiero con una parte, molto significativa di “Fragili”, canzone che Il Tre ha portato a Sanremo 2024:

Scapperei dai ricordi che sono vipere, perché mi fanno male e mi potrebbero uccidere, voglio averti ancora addosso però non posso, non voglio lasciarti andare, non sono pronto. Siamo fragili, come la neve, come due crepe.

"Non voglio lasciarti andare non sono pronto.."🎵💔 HO SOLO VOGLIA DI CREPARE STAMATTINA 😭😭#perletti