Dopo la fine della sua storia con Daniele Dal Moro, pare che Oriana Marzoli stia frequentando un altro ragazzo, ecco cosa è emerso in queste ultime ore.

A quanto pare Oriana Marzoli starebbe frequentando Cristiano Iovino, ex fiamma di Ilary Blasi prima della fine del matrimonio con Francesco Totti.

La ex del GF Vip si trova attualmente a Milano insieme ad Antonella Fiordalisi e, secondo gli ultimi movimenti social, pare che Cristiano Iovino si sia unito a loro creando notevole scalpore.

Ieri pomeriggio proprio Daniele Dal Moro ha pubblicato un thread che sembrava alludere a questo flirt, seguito da un reciproco follow su social tra Oriana e Cristiano.

Le voci sono state poi confermate da una foto che li ritraeva a cena insieme.



A confermare ufficialmente la loro frequentazione è stato Amedeo Venza tramite Instagram, sancendo così la fine della storia con Daniele Dal Moro.

Come l’ha presa Dal Moro? Come al solito, che domande…

Sta solo in casa a rimuginare con rabbia e sta vedendo Oriana con Cristiano e gli amici al ristorante. Male non fare, paura non avere, non sono affermazioni sue? Il KARMA l’ha colpito

Lasciasse in pace Cocco ed Oriana che girasse pagina. #orianamarzoli #ORIANAWORLDFAN

