Daniele Dal Moro, con la solita calma che lo contraddistingue (ovviamente sono ironica) si è scagliato anche contro un ex tronista di Uomini e Donne reo di avergli tolto il “segui” su Instagram.

Dopo il teatrino con l’ex fidanzata Oriana Marzoli (di cui ha diffuso anche pubblicamente dettagli intimi), Daniele Dal Moro torna alla carica e si scaglia contro Oscar Branzani, reo di avergli tolto il “segui” su Instagram:

Più che “on fire” io lo trovo sempre inutilmente polemico.

Oriana Marzoli, come ben saprete, ha lavorato con Oscar Branzani proprio questa estate realizzando per il suo brand di costumi una capsule.

A quanto pare Oscar avrebbe tolto il “segui” a Daniele dopo aver sentito gli audio contro Oriana Marzoli e la conseguente diffida:

Ho tolto il segui a Sontén per due semplici fattori… il primo è che la maleducazione per come si è rivolto a Dani è pessima… e secondo perché proprio per il 1 motivo non fa di lui un imprenditore serio!!! Cmq Orn potevi pure risparmiarti quest’altra #DDM #ven3tiners #oriele

