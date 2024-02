Benvenuti nella nuova puntata dedicata al circo degli Oriele. L’ex coppia più tossica di tutte le edizioni del Grande Fratello Vip, ha continuato a “suonarsele” di santa ragione: ecco le ultime novità di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro.

Oriana e Daniele, chat private e problemi a letto

In queste ore, infatti, sono stati pubblicati i messaggi privati che Oriana mandava a Daniele dove le rinfacciava di averla tradita.

Come sono andate davvero sti messaggi ma il ratto vuole far credere che lei avrebbe accettato le corna se lui andava al realityz Ma stai zitto cesso #oriele pic.twitter.com/QuyReiDdCW — bebèsiemprecontigo (@bebereina123) February 17, 2024



Per tutta risposta Dal Moro, ha svelato che ultimamente Oriana non voleva fare l’amore con lui.

Trovo di una bassezza unica commentare la propria ex fidanzata tirando in ballo la propria intimità negata (accusandola di evitare i rapporti sessuali). Piuttosto, se fossi in Daniele Dal Moro, mi farei due domande chiedendomi per quale motivo la mia fidanzata si rifiutasse di avere dei contatti invece di mettere tutto in piazza come se fossero al mercato.

Personalmente non ho mai visto un “amore” più tossico di questo e, se proprio devo prendere posizione, credo che Oriana Marzoli abbia fatto bene a lasciarlo e spero che la sua decisione possa essere definitiva.