Continuano i botta e risposta a distanza tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Dopo la nuova rottura per via della partecipazione all’ennesimo reality da parte della venezuelana, il veneto è stato beccato in montagna insieme ad un’altra ragazza.

Oriana e Daniele, spunta una ragazza: messaggi di fuoco e accuse

Dopo le numerose segnalazioni ricevute, Oriana ha scritto il suo pensiero tramite il canale broadcast di Instagram:

Comunque spero adesso nessuno mi scriva più ne provi a taggarmi più in quelle cose. Già abbiamo capito tutti, abbiamo scoperto la verità, adesso, lasciatemi tranquilla. Grazie. Molto bello tutto, ma cosa facciamo con le foto nello stesso posto, stesso momento, i video, le canzoni, palestra diversa (a cui non ci va mai) insieme, ma ancora più bello NON LEGGERE SMENTITE! Ma va bene così. Ah, comunque non ha mai scritto NIENTE, mai chiamato, ZERO! Anzi, sono stata io a dirgli di venire con me a questo posto, ma non ha voluto, chi sa perché (o per chi). lo non ho lasciato a questa persona, è stata questa persona a lasciare me. PUNTO. Non voglio più leggere cose. Basta che non parli più di me, sia felice con un altra persona, e non pensi proprio mai più di sentire la mia voce o vedermi in vita sua. Adesso, si, cercherò di dormire. Dopo che ho parlato 3 ore al telefono con diverse persone mentre PIANGEVO mi sentivo la più stupida. Ma chi mi conosce lo sa, una volta, due, ma una terza volta non perdono. Non si gioca con le debolezze delle persone e questo l’ho imparato. E sono molto fiera di me, anche se adesso sono DISTRUTTA, e chi ha parlato con me LO SA! Non c’è bisogno di dare nomi. io questo NON ME LO MERITAVO.

Pronta la replica di Daniele:

La mia ragazza mi dice che se non vado in un reality con lei mi lascia. Non la vedo ne la sento da un mese. Si è ripetutamente dichiarata single. Non ha mai cercato in nessuno modo di riavvicinarsi a me (come ho sempre fatto di recente). Tra 20 giorni se ne va per mesi… E quello che non ha mai amato sono io? Ahahahahahah Oriana sta molto meglio di voi e di me potete giurarci.

Poi Dal Moro ha pubblicato il messaggio che avrebbe mandato ad Oriana prima del nuovo reality:

Ed infine si è scagliato contro i fan:

Come vi ho sempre detto voi a me non date da mangiare, ne ora ne mai! Perché come potete vedere la bella vita me la guadagno in un altro modo… Ma davvero il fandom oriele e molti di voi con me hanno chiuso perché l’unica cosa di cui vi importa è la vostra mer*osa ship indipendentemente da tutto. Avrei dovuto trattarvi come tutti gli altri personaggi del mondo televisivo.

