Dopo la rottura e il nuovo sfogo (regolarmente condiviso sui social), Daniele Dal Moro fa un passo indietro e chiede pubblicamente scusa all’ex fidanzata Oriana Marzoli per le ultime parole che le ha “dedicato”.

Chiedo scusa ad Oriana per i miei threads e i miei atteggiamenti che possano averla in qualche modo danneggiata o per cui si è risentita.

Indipendentemente da tutto, Oriana è sempre stata una ragazza leale non solo con me ma con tutte le persone che la circondano e non merita di ricevere attacchi né da parte mia né da parte di nessun’altro.

Indipendentemente dalle sue scelte di vita.

Have a good life everyone and happy new year!