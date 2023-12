Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati forse per la cinquantesima volta. Dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip 7, la coppia ha dato il peggiore spettacolo di sempre, mostrandosi come una coppia tossica e – chiaramente – inadatta a creare dinamiche positive, rispettose e durature.

Alcuni giorni fa, proprio prima di Natale, lo stesso Daniele, rivelando sui social tutti i dettagli della nuova rottura, ha raccontato:

Dovevo andare a Madrid per Natale, avevo comprato il biglietto d’accordo con Oriana. Poi lei mi ha lasciato, mi ha detto di non cercarla più. Che le ho rovinato la vita, che le da fastidio perfino la mia voce e che vorrebbe mori*e piuttosto che stare con me.

Oriana, quindi, con un video pubblicato sul suo account di YouTube, ha svelato per quale motivo ha deciso di chiudere con Daniele:

Per quanto riguarda l’amore sono cambiata molto anche a seguito dell’ultima esperienza che ho avuto in Italia. Come sapete, ho avuto un’ex con cui ho passato momenti difficili.

Ero molto innamorata, ma sono stata davvero male. Avrei voluto che non fosse stato così drammatico.

Le relazioni non dovrebbero essere sempre una montagna russa di emozioni, con alti e bassi tutto il tempo. Non è sano, non è normale. Anche se è molto coinvolgente.

Può essere difficile trovare una persona con cui ti senti bene. Se vedi qualcosa di troppo monotono, di troppo tranquillo, dici: “Ah che noia! Mi mancano le emozioni!”. Ma le emozioni non possono essere una giostra di alti e bassi, di “sto benissimo” o “sto male”.

Mi dispiace che i fan si affezionano e c’è un legame con la coppia perché piace molto, è l’idillio, quello che tutti vorrebbero. Pensano che tutto ciò che vedono sui social media sia reale. E non parlo solo di me, ma in generale.