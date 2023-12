Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati insieme ed hanno risposto alle domande dei follower in merito alla loro storia d’amore nata nella Casa del Grande Fratello Vip 7.

Oriana ha aperto il suo canale YouTube da alcune settimane e, proprio oggi, ha realizzato un video insieme a Daniele dove ha risposto ad alcune curiosità, così come riportano le colleghe di IsaeChia:

Per prima cosa i due hanno svelato chi tra loro è più sensibile e chi più testardo: se entrambi si reputano sensibili allo stesso modo, per quanto riguarda il più testardo della coppia secondo Oriana è il fidanzato ad avere questo primato, mentre per lui è il contrario.