C’è davvero in corso una crisi tra Chiara Ferragni e Fedez? Se ne parla da diverse settimane, ma i due diretti interessati non hanno mai confermato i gossip. A voler stare al “gioco” della cronaca rosa, anzi, i Ferragnez hanno in qualche modo smentito, mostrandosi nuovamente insieme sui social. Basta questo a mettere a tacere le indiscrezioni sul loro conto?

Chiara Ferragni e Fedez di nuovo insieme sui social: basta a scacciare le voci di crisi?

I problemi legali legati al Pandoro gate, ormai, sembrerebbero essere oscurati da un gossip che aleggia su Fedez e Chiara Ferragni: i due starebbero davvero in crisi? La loro lontananza social ha alimentato i rumors, ma proprio negli ultimi giorni sono ricomparsi di nuovo sui social, complice anche la festività di San Valentino.

La famiglia sembra così essersi riunita, come si evince dalle loro Stories in cui emerge un sabato in campagna insieme ai loro bambini e ad alcuni simpatici animali in una fattoria. A condividere momenti di serenità ci ha pensato Fedez, ma questa volta le sue Stories non sono state condivise dalla moglie.

Chiara, infatti, ha concentrato la sua attenzione unicamente sui figli ed anche sul suo profilo social ha preferito condividere scatti e video che ritraggono lei stessa o Vittoria e Leone, ma mai il marito. Un dettaglio che non è sfuggito affatto ai fan dei Ferragnez e che ha contribuito a non zittire per niente quelle voci di crisi.

Un altro gesto della Ferragni ha portato in tanti a chiedersi cosa stesse accadendo. Si tratta del cambio di foto profilo su Instagram da parte di Chiara, che ha rimosso quella che la vedeva insieme al marito per caricarne una nuova in cui compare solo con i figli. Un segnale, secondo alcuni, della sua nuova “era” in cui Fedez sarebbe sempre più relegato nell’ombra.

Post di @_morenaderosa_ Visualizza su Threads