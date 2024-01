Una crisi, quella tra Fedez e Chiara Ferragni, che secondo il gossip sarebbe iniziata già da tempo, molto prima dell’esplosione del caso Balocco. Quello che sta succedendo in casa Ferragnez non è dato sapere, anche se la coppia avrebbe usato i social per “smentire” a più riprese la presunta maretta legata alla loro vita matrimoniale. Ma cosa dicono le ultime indiscrezioni in merito?

Fedez e Chiara Ferragni in crisi da tempo? L’ultimo gossip

Se per Chiara Ferragni il momento è estremamente delicato, tenendo conto dell’inchiesta in corso e che si è ampliata a vari filoni, anche l’aspetto prettamente privato relativo alla relazione con il marito Fedez potrebbe nascondere qualche piccola insidia.

Proprio le vicissitudini esterne al loro rapporto, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbero pesato sulla coppia, sempre più distante sui social, se non fosse per qualche scatto che li vede insieme ai loro bambini e che per il momento ha contribuito, almeno in parte, a spegnere le malelingue.

Ad alimentare i dubbi circa una loro presunta crisi in atto, anche il recente gossip che vedrebbe Chiara Ferragni entrare nel portone di un palazzo che ospiterebbe un noto avvocato divorzista italiano. Informazione, tuttavia, prontamente smentita dal suo team comunicazione.

A metterci il carico da 90, ecco che nelle ultime ore ci ha pensato anche il settimanale Oggi, intervenuto sulla presunta crisi matrimoniale interna ai Ferragnez. In merito il settimanale ha datato i presunti problemi tra Chiara Ferragni e Fedez ad un periodo precedente al caso Balocco (ed a quelli successivi, dalle Uova di Pasqua alla bambola Trudi):

Il pandoro-gate è solo, forse, la punta dell’iceberg di un amore che negli ultimi due anni ha avuto più scossoni che un giro sulle montagne russe. Una distanza emotiva della influencer e il suo bisogno di prendere una boccata d’aria già una manciata di mesi fa, a Milano, era cosa nota. Poi il periodo complesso del marito, il contestuale dovere morale di ricostruire un clima di tranquillità e l’amore mai davvero evaporato hanno portato Chiara a restare al fianco del suo uomo. Ciò che è certo è che oggi entrambi hanno un unico obiettivo: tutelare la serenità dei loro amatissimi figli.

Arriverà presto una smentita a tutte queste voci? La favola dei Ferragnez sta realmente vacillando?