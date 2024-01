Mentre appare ormai scongiurata la presunta crisi tra Fedez e Chiara Ferragni, spunta una nuova clamorosa indiscrezione sulla coppia: anche Papa Francesco è stato chiamato in ballo per esprimersi sui Ferragnez?

La notizia – che ha dell’assurdo – è stata lanciata nei giorni scorsi da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi e ripresa da vari organi di stampa nazionali, tra cui Il Tempo. Secondo il giornalista, si starebbe smuovendo anche il Vaticano:

Il Ferragni gate agita il governo e in Vaticano c’è chi smuove il Papa.

Nella rubrica “Non tutti sanno che”, Dandolo approfondisce la questione che vede protagonisti Fedez e Chiara Ferragni e spiega:

Sembra che qualcuno si stia prodigando perché Papa Francesco riceva la coppia nell’occhio del ciclone a Santa Marta in forma riservata. Il Ferragni Gate è diventato un caso politico prima che giudiziario. Ebbene si, le prese di posizioni totalmente antitetiche dei leader dei partiti al Governo riflettendo le tensioni intestine della coalizione di maggioranza.

A quanto pare però, il caso non avrebbe smosso solo il mondo politico, con gli interventi di Meloni e Salvini, ma persino il Vaticano:

Forse non tutti sanno che Papa Francesco a breve prenderà una posizione netta a favore dei Ferragnez. Il rapper e la influencer potrebbero infatti presto essere ricevuti in forma privata a Santa Marta in Vaticano durante la celebrazione della messa del mattino.