Sophie Codegoni e Sonia Bruganelli se le stavano (quasi) suonando di santa ragione? Lo scoop che scotta è stato lanciato da Fabrizio Corona, scopriamo cosa potrebbe essere accaduto.

Fabrizio Corona, tramite il suo canale di Telegram fa sapere: “Le mie fonti arrivano ovunque da 20 anni. Vi svelo in anteprima che la Bonas Sophie Codegoni non sarà più nel cast di Bonolis”.

L’ex re dei paparazzi continua:

Tuttavia, Parpiglia ha scritto alle colleghe di IsaeChia smentendo questa indiscrezione:

Io ho fatto il provino, con l’intenzione di chi, dopo un reality, deve ripartire da zero. Mi sono presentata al casting e ho incrociato le dita. Lavorare con Sonia Bruganelli e con il suo team, e in studio con il grande Paolo Bonolis per me è motivo di orgoglio immenso.

A chi ho detto di essere stata presa? In primis l’ho detto ad Ale. Mi ha portato per mano dentro questo nuovo viaggio, occupandosi di me. Poi la sera, dopo l’aperitivo e dopo aver avuto la conferma da Sonia, ho chiamato mia madre al telefono e lei per poco non piangeva.

Sognare non è reato. E io sogno, partendo dal basso, di condurre un giorno un programma mio. Da Sonia potrò imparare come ci si muove dietro le telecamere. Da Paolo, beh… lui è un maestro per la tv italiana. Posso soltanto stare in silenzio e apprendere ogni singola parola.