Ospiti Verissimo, puntata sabato 18 maggio: finalisti Serale Amici 23 ed ex protagonisti di Uomini e Donne

Anche in questo fine settimana torna l’appuntamento con Verissimo ed i suoi numerosi ospiti. Dalle ore 16:30 su Canale 5, la padrona di casa, Silvia Toffanin, condurrà una nuova puntata ricca di interviste ed emozioni. Chi saranno i protagonisti? Scopriamolo insieme.

Ospiti Verissimo, puntata di sabato 18 maggio

Silvia Toffanin ospita in studio, nel suo salotto di Verissimo il cantautore e attore napoletano Raiz per un’intervista intensa, in un momento particolarmente difficile della sua vita.

In vista della grande finale del Serale di Amici 23, in programma per questa sera su Canale 5, Verissimo riserva un ampio spazio ai sei finalisti del talent show di Maria De Filippi: Marisol, Dustin, Sarah, Mida, Holden e Petit.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Inoltre, saranno ospiti del talk show di Canale 5: Daniele Bossari, che presenta il suo libro Cristallo, e Juliana Moreira con i suoi figli Lua e Sol.

Per concludere, la storia d’amore nata a Uomini e Donne tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, che saranno in studio con i loro piccoli: Ethan e Achille.