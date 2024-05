Serale Amici 23, spoiler finale: vincitore e premi, retroscena su un allievo e chi sarà l’ospite musicale

Mancano poche ore all’attesissima finale del Serale di Amici 23, che andrà in onda in diretta su Canale 5 nella prima serata di oggi, sabato 18 maggio. Maria De Filippi sarà alla conduzione dell’ultimo appuntamento stagionale all’insegna del suo storico talent che incoronerà il 23esimo vincitore.

Serale Amici 23, spoiler finale: vincitore, premi e ospite

Uno degli allievi ancora in gara tra Holden, Sarah Toscano, Mida, Petit, Dustin e Marisol sarà il vincitore del Serale di Amici 23. Il nome ufficiale lo scopriremo solo al termine della lunga puntata che ci attende, in diretta, nella prima serata odierna.

Questa volta, a differenza delle altre, non ci sono degli spoiler ufficiali sulla puntata. Tuttavia sul web non mancano alcune ghiotte anticipazioni sulla finale sulla quale, finalmente, potrà esprimersi il pubblico da casa (e nel frattempo, in fondo all’articolo, vi proponiamo il nostro sondaggio sul vincitore).

Oltre al vincitore, che scopriremo solo stasera, sul web circolano alcune voci rispetto agli altri premi e pare ci sia un concorrente in particolare che è pronto a riceverli. Secondo l’esperto di gossip, Amedeo Venza, l’allievo in questione sarebbe Holden, figlio del musicista, produttore e marito di Laura Pausini, Paolo Carta. Ciò potrebbe alimentare le polemiche iniziali sul concorrente e cantante di Amici 23, da sempre accusato di avere avuto nel suo percorso una corsia preferenziale:

Spoiler! Domani (oggi, ndr) Holden prenderà “giusto qualche” premio!

Tra le altre anticipazioni, non mancano quelle relative all’ospite musicale della puntata. A svelarlo è stata la pagina social di Amici News, che ha diffuso uno spoiler sulla presenza di Angelina Mango nel corso del Serale di Amici 23:

Super ospite della finale ad Amici 23 Angelina Mango.

Sondaggio vincitore Serale Amici 23