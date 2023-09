Sognavano un matrimonio disneyano, Gessica Notaro e Filippo Bologni, ed alla fine così è stato. La coppia – lei attivista, lui fantino – è convolata a nozze nella giornata di ieri, lunedì 18 settembre, realizzando il sogno di una vita. Ben 500 invitati alle porte di Torino, per una cerimonia da sogno che segna l’inizio della nuova vita per entrambi ma soprattutto per Gessica Notaro.

Matrimonio Gessica Notaro e Filippo Bologni: i dettagli

L’amore da favola tra Gessica Notaro e Filippo Bologni è stato coronato alla Reggia di Venaria. Lei è stata accompagnata dal padre sulle note de La Bella e la Bestia. Abito bianco con lungo velo e scollo a cuore, lei. Smoking bianco e stivali da cavallerizzo, lui.

In tutto, come svela Corriere della Sera, sono stati sfoggiati quattro abiti da sogno firmati Atelier Emé, con coordinati anche i collari del cagnolino Nara, così come anche gli abiti delle damigelle, della migliore amica, della suocera e della zia di Gessica.

C’è stato anche il tocco di Federico fashion style per le acconciature della sposa. Lui, sui social, aveva lanciato il countdown dalla Reggia. Tra gli ospiti Vip anche Alena Seredova con il marito Alessandro Nasi, ma anche influencer e autorità (il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini). Per la torta nuziale, invece, ci si è affidati al pasticcere torinese Luca Montersino.

Il matrimonio è iniziato alle 18.00, con rito civile: la coppia è giunta con una carrozza trainata da cavalli. La serata si è poi svolta tra tavoli decorati con alti candelabri, fiori bianchi, posate dorate. Nessun regalo richiesto dalla coppia, ma una donazione benefica a favore delle donne vittime di violenza.