Chi è Alessandro Nasi? Il marito di Alena Seredova è un imprenditore torinese di successo nato il 18 aprile del 1974 sotto il segno dell’Ariete. Scopriamo quanti figli ha la coppia e tutte le informazioni sul lavoro e la vita privata.

Alessandro Nasi, chi è il marito di Alena Seredova

La sua famiglia di Alessandro Nasi ha importanti legami con gli imprenditori, in quanto il nonno paterno è stato sposato con Caterina Aniceta Agnelli, figlia di Giovanni Agnelli.

Pertanto, il marito di Alena è cugino di John Elkann e Lapo Elkann. Sul fronte lavorativo, seguendo la tradizione familiare, Alessandro è diventato imprenditore.

Cresciuto a New York, è poi tornato in Italia per completare la sua laurea in amministrazione aziendale. Ha iniziato la sua carriera come analista finanziario, lavorando per banche internazionali. Nel 2005, ha assunto il ruolo di Dirigente del Corporate Business Development per Fiat, segnando una svolta significativa nella sua carriera.

Attualmente, Nasi ricopre il ruolo di vicepresidente presso Exor, una società finanziaria gestita dalle famiglie Nasi e Agnelli.

Nonostante la sua posizione di rilievo, Alessandro Nasi è noto per mantenere una bassa esposizione mediatica riguardo alla sua vita privata e professionale. È diventato una figura pubblica principalmente grazie alla sua relazione con Alena Seredova.

Il matrimonio

Alessandro Nasi e Alena Seredova si sono sposati il 17 giugno 2023 in una cerimonia civile a Noto, in Sicilia. L’evento è stato intimo, con pochi invitati, e dopo il rito, i due si sono diretti al ricevimento a bordo di una Fiat Cinquecento.

Tra gli ospiti c’erano Lavinia Borromeo, testimone di nozze, il calciatore Giorgio Chiellini con la sua compagna e l’imprenditore John Elkann.

I figli di Alessandro e Alena

Nel 2020, Alena e Alessandro hanno dato il benvenuto alla loro figlia, Vivienne.

Va notato che Alena è già madre di due figli avuti dall’ex marito Gianluigi Buffon, e si dice che Alessandro abbia un buon rapporto con loro e sia un punto di riferimento per entrambi.