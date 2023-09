Chi è Filippo Bologni: oggi sposa Gessica Notaro, come si sono conosciuti e proposta di matrimonio

Si chiama Filippo Bologni e oggi 18 settembre sposerà la fidanzata Gessica Notaro in quello che è già stato annunciato come un matrimonio da favola. Filippo è un giovane fantino, classe 1994, emiliano nonché uno dei maggiori talenti italiani e mondiali del salto a ostacoli.

Chi è Filippo Bologni, futuro marito di Gessica Notaro

E’ memorabile la proposta di matrimonio che Filippo Bologni fece a Gessica Notaro a pochi minuti dall’inizio del Gran Premio Longines Fei Jumping World Cup Competition. L’attivista, ovviamente, non ha potuto replicare che con un sì!

Gessica Notaro e Filippo Bologni si sono conosciuti a Fieracavalli. Non è un caso se proprio la passione per i cavalli li ha uniti al punto di decidere di arrivare a cavallo nella location del loro matrimonio. La Notaro raccontò in una intervista al Corriere della Sera:

Quel giorno il destino ha voluto che lui, che è un campione, sia stato chiamato perché aveva vinto una gara di Coppa del mondo e io, che in quel momento ero testimonial, per dire due parole. A un certo punto lui mi dice: ‘Ma perché non salti?’. Io monto da vent’anni … Ma saltare …! E dove vado con un occhio coperto? E lui: ‘I nostri limiti sono nella nostra testa’. Sono arrivata a saltare 20 metri.

Come svela Il Riformista, Bologni è anche un produttore: ha lavorato a brani di Gessica Notaro, che ha pubblicato anche un album, Hello, ed ha prodotto vari brani accompagnati da videoclip sul mondo dell’equitazione.

Dopo il matrimonio ci sarà anche un figlio? Gessica non lo esclude, ma non subito:

Ogni tanto ne parliamo ma penso sia una cosa che succederà più avanti. Noi adesso siamo concentratissimi sulla nostra vita quotidiana. Già è un sogno concretizzare il matrimonio e sicuramente, quando sarà il momento, ci sarà anche il resto.